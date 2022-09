Rissa tra ragazzine, madre interviene ed è caos, ps indaga

(ANSA) - CASERTA, 07 SET - Una rissa tra ragazze minorenni con l'inserimento della madre di una di esse. Un parapiglia avvenuto nella tarda serata di ieri in pieno centro a Casal di Principe (Caserta), in corso Umberto I, e ripreso come spesso accade dal cellulare di curiosi. Delle ragazzine si azzuffano per motivi banali, la madre di una delle adolescenti arriva in auto, scende sembra con un bastone per difendere la figlia, quindi con quest'ultima riparte mentre le altre ragazzine lanciano pietre verso la vettura.

Sul posto sono giunti per primi i poliziotti del Posto Fisso di Casapesenna, quindi i carabinieri della locale Compagnia che erano stati contattati per un indicente stradale, che però non c'è mai stato, trattandosi di una rissa; alla fine nessuna delle litiganti ha riportato ferite rilevanti, ma guaribili in due-tre giorni. Stamani i poliziotti stanno ascoltando le protagoniste della vicenda per capire esattamente cosa è accaduto, visto che i contorni della vicenda sono poco chiari; tutto però alla fine si potrebbe risolversi in una ramanzina, che questa volta potrebbe però coinvolgere anche la madre che ha preso le parti della figlia. (ANSA).