Droga: 5 dosi di eroina in tasca, preso pusher ghanese a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 01 SET - Cinque dosi di eroina, pronte alla vendita, sono state trovare dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli "Stella" nelle tasche di Philp Rockson, 49enne ghanese già noto alle forze dell'ordine, che è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio.

I militari hanno fermato l'uomo in via Ciccone, nel quartiere Mercato, e lo hanno perquisito. L'extracomunitario è stato chiuso nel carcere napoletano di Poggioreale dove ora è in attesa di giudizio. (ANSA).