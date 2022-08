Elezioni: M5S, Conte e Costa capolista a Napoli e provincia

(ANSA) - NAPOLI, 22 AGO - Giuseppe Conte capolista a Napoli, Sergio Costa nella provincia del capoluogo. E' con questa coppia che il Movimento 5 Stelle scende in campo in Campania per le elezioni, presentando le liste. Tra i top scelti dal Movimento dopo le parlamentarie ci sono Gilda Sportiello, parlamentare uscente molto legata a Conte, che è seconda nel Campania 1 dietro il presidente del M5S, e l'altra uscente Carmen Di Lauro è alle spalle di Costa, ex ministro per l'ambiente nei governi Conte. Costa, generale dei carabinieri, è in corsa anche nell'uninominale a Napoli Fuorigrotta, mentre per Napoli San Carlo Arena è stato scelto Dario Carotenuto. (ANSA).