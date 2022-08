Maltempo: Protezione civile Campania, prestare attenzione

(ANSA) - NAPOLI, 13 AGO - La Protezione Civile della Regione Campania comunica che, a seguito di un problema tecnico, in fase di accertamento, del sistema che gestisce il flusso dei dati e delle comunicazioni inerenti all'allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico, non sarà possibile l'invio delle comunicazioni previste (bollettini meteo, suscettività incendi boschivi, avvisi e superamenti di soglia), per il tempo necessario al completo ripristino del sistema.

In considerazione dello stato di allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali, in vigore dalle 12 alle 24 di oggi sabato 13 agosto 2022, si raccomanda di attenersi all'avviso diramato ieri dalla Sala operativa regionale e si invitano tutti i Comuni e gli enti interessati alla massima vigilanza territoriale per ogni eventuale criticità sul territorio indotta dagli eventi meteo avversi previsti per la suddetta fascia temporale.

Per ogni necessità o supporto sono operativi H24 il centralino della Sala operativa regionale 081-2323111 e il numero verde 800232525 (ANSA).