Niente russi a Capri quest'estate

(ANSA) - CAPRI, 10 AGO - Quest'anno a Capri non si parla russo, le limitazioni imposte dalla guerra hanno fatto sparire dalle acque dell'Isola azzura le lussuose barche dei milionari russi, come Roman Abramovich, che ogni anno ormeggiava al largo dei faraglioni il mega yacht "Eclypse", lungo 163 metri, con tanto di sommergibile.

E non manca all'appello solo Abramovich. Non passa inosservata l'assenza di altri panfili da favola che trasportavano a Capri i Paperon dei Paperoni "d'oltre cortina" come Arzhanov e Melnichenko e Mordashov, miliardari che non soggiornavano in hotel, avendo a disposizione veri e propri alberghi galleggianti, ma che scendevano a terra per i mega party organizzati per loro nei ristoranti famosi e più eleganti di Capri e di Anacapri. (ANSA).