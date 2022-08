Festa Medievale nel sito Patrimonio Unesco di Teggiano

(ANSA) - TEGGIANO (SALERNO), 10 AGO - Il fascino del medioevo nella città museo di Teggiano (Salerno), 11, 12 e 13 agosto prossimi. Ritorna, dopo due anni di fermo pandemico, "Alla Tavola della Principessa Costanza", la scenografica rievocazione medievale con la ricostruzione fedele dei festeggiamenti per l'arrivo a Diano, l'odierna Teggiano, di Antonello da Sanseverino e la Principessa Costanza da Montefeltro che nel 1480 visitarono il feudo dopo il loro matrimonio.

Per tre giorni per le strade, per i vicoli e per le piazze si può assistere a spettacoli e cortei medievali con protagonisti oltre 500 figuranti che fanno rivivere a migliaia di turisti i fasti di un tempo. Per l'occasione si potranno anche degustare all'interno di suggestive taverne cibi preparati con ricette medievali. E poi giullari, danzatori, artisti di strada animeranno i caratteristici vicoli teggianesi. Nel corso dei tre giorni sarà possibile conoscere le bellezze storico-artistiche Patrimonio Unesco presenti nel centro storico con l'apertura straordinaria, sino a tarda notte, di 13 chiese e dei musei presenti lungo il percorso della festa medievale. Alla Tavola della principessa Costanza, organizzata dalla pro loco di Teggiano, è una delle kermesse medievali più importanti a livello internazionale che ogni anno richiama circa 50mila turisti. (ANSA).