Monteforte Irpino, De Luca 'pronti a interventi necessari'

(ANSA) - NAPOLI, 09 AGO - "Ho sentito il sindaco di Monteforte Irpino per gli aggiornamenti sulla situazione verificatasi a seguito dei violenti temporali del pomeriggio.

Apprezzamento è stato espresso per il tempestivo intervento della Protezione Civile, dei volontari, di Sma e Comunità Montana. Si continua a lavorare. Nelle prossime ore, non appena risolta l'emergenza, concorderemo gli interventi necessari che la Regione è pronta a mettere in campo". Lo dichiara il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. (ANSA).