Migranti: Nappi (Lega) a De Luca,non accettiamo 'convertiti'

(ANSA) - NAPOLI, 02 AGO - "La sola ipotesi di vittoria del Centrodestra sta già facendo diventare leghista De Luca. Sappia che noi non accettiamo convertiti di convenienza e politiche di facciata. La Lega su immigrazione clandestina, sicurezza e sbarchi dice da anni quello che bisogna fare. Se fosse stato coerente con se stesso, per esempio, De Luca avrebbe fatto approvare la nostra proposta di legge sulla chiusura dei campi abusivi che sono sparsi per la Campania anche grazie alla sua connivenza. Adesso si permette anche con i suoi proclami di alzare la voce? Ci vuole coerenza e lui e la sua amica Lamorgese non sanno manco dove sta di casa". Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e coordinatore della città metropolitana di Napoli della Lega. (ANSA).