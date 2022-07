Jennifer Lopez, show benefico a Capri senza Ben

(ANSA) - CAPRI, 30 LUG - Uno staff di 50 persone, tra ballerini e team, tre location a disposizione e un concerto da 30 minuti con quattro delle sue hit più famose e un tributo alle cantanti donne più famose degli anni Settanta. In un look scintillante firmato Roberto Cavalli. Prende forma lo show di stasera a Capri, alla Certosa di San Giacomo, di Jennifer Lopez, che martedì è arrivata sull'isola insieme ai figli ma senza il neo sposo Ben Affleck, volato a Los Angeles per impegni di lavoro (pare legati al suo ritorno nel ruolo di Batman nel sequel Aquaman e il regno perduto).

Impegnatissima nei preparativi del concerto, si è vista poco tra i vicoli e la piazzetta (solo una sosta per una cena), dove invece l'anno scorso era stata fotografata mano nella mano con l'allora fidanzato Ben. A un anno di distanza da quei primi scatti rubati, JLo torna a Capri da Mrs Affleck e lo fa come protagonista di un concerto privato per l'evento di beneficenza organizzato dall'e-tailer multi brand di lusso LuisaViaRoma con Unicef. L'artista vestirà Roberto Cavalli (disegnato da Fausto Puglisi) con due look diversi che alternerà sul palco: uno di sicuro sarà super scintillante, con ricami e paillettes.

La sua esibizione dovrebbe essere intorno alle 23.30/24, ovvero subito dopo la cena - costo dei tavoli (da 12) da 75.000 a 250.000 euro, e l'asta benefica cui parteciperanno 950 ospiti tra cui anche il cognato Casey Affleck, Jamie Foxx, Spike Lee, Jared Leto e Maye Musk, la mamma di Elon Musk. Ed è atteso anche Leonardo DiCaprio, anche lui sull'isola da qualche giorno. Per loro un'esibizione di 30 minuti tra musica e coreografie spettacolari: Mrs Affleck canterà 4 sue hit (If you had my love, Waiting for tonight, Dance again e Get on the floor) e a seguire un medley che sarà un vero e proprio tributo ad artiste quali Diana Ross, Donna Summer, Chaka Khan e Gloria Gaynor. Quanto all'asta potrebbero esserci due lotti fuori programma: potrebbero andare all'incanto anche uno degli abiti che JLo indosserà per il suo show e un viaggio nello spazio con l'ultimo progetto interstellare di Elon Musk. (ANSA).