Benedetta Rossi, lavoro progetto giovani e fiabe per bimbi

Non solo le nonne, le mamme e le ragazzine ma anche i bambini e i ragazzi di Giffoni sono impazziti all'arrivo di Benedetta Rossi, amatissima cuoca dei social e della televisione. Chi le chiede un selfie, chi le spiega che grazie a lei ha fatto la sua prima pizza o è riuscito a montare gli albumi a neve in modo perfetto, chi le dice che non perde una sola puntata di “Fatto in casa per voi” su Food Network o sui canali social. E lei simpatica e schietta, come una delle sue tante ricette ispirate ai gusti autentici della campagna, ha un sorriso per tutti, anzi si rammarica di non riuscire a parlare con tutti. Ai Giffoner più piccoli annuncia anche l'arrivo a settembre di nuove puntate di Super Benny, la seguitissima serie cartoon a lei ispirata prodotta da KidsMe (De Agostini Editore) per Warner Bros. Discovery, in onda in esclusiva su discovery+ e su Frisbee (canale 44).

"Era tanto tempo che non facevo incontri - racconta in un'intervista all'ANSA - e a Giffoni finalmente è stato bellissimo ed emozionante. Non è solo la gente che ha voglia di conoscermi (spesso molti si sentono soli e trovano in me un'amica), anche io ho tanto bisogno del contatto vero con i miei fan. Per loro è la conferma che sono come mi immaginano e per me è la conferma che c'è questo bellissimo e forte rapporto con tante persone". E' convinta che Giffoni, dove arriva per la prima volta, sia una manifestazione fortissima: "Spesso sento parlare male dei giovani ma invece io sono tanto fiduciosa quando li incontro, come gli brillano gli occhi, le domande che mi fanno, la loro purezza e la loro curiosità. Non dobbiamo sottovalutarli, saranno il nostro futuro e ci daranno grandi soddisfazioni".

Proprio ai ragazzi si rivolge un progetto che Benedetta sta sviluppando in questi mesi con il marito Marco Gentile e di cui sono entrambi molto orgogliosi: "durante il lockdown abbiamo avuto dei ragazzi in stage per i nostri programmi, li vedevamo un po' persi con tutte le strutture e i ristoranti chiusi e loro hanno visto in noi uno spiraglio. Allora abbiamo avuto l'idea di uno spazio lavoro per i giovanissimi dove diamo una formazione digitale e di food e abbiamo assunto a tempo indeterminato i primi 3 di loro, ora li stiamo formando affinché loro stessi aiutino altri giovani della nostra zona (vicino a Porto San Giorgio nelle Marche). Io e Marco ci stiamo molto impegnando perché crediamo tanto nei giovani". L'altro progetto su cui lavora è una serie podcast dedicata ai più piccoli: "Si tratta di fiabe per bambini lette da me e con una piccola morale di fondo, dovrebbe uscire a settembre".

E' giunto a termine invece il nuovo libro sempre edito da Mondadori: "L'ho appena consegnato e lo stanno impaginando. Uscirà il 26-27 ottobre. Ci saranno tante nuove ricette ma il focus riguarderà il risparmio ecologico, economico e di tempo. Andiamo sempre di corsa e un occhio all’orologio da sempre comodo”.

Appassionata viaggiatrice ("è mio marito che organizza tutto, io mi affido") e laureata in biologia è convinta che tutti possano fare qualcosa per l'ambiente: "Ma più che gli studi che certo aiutano, ho imparato tanto dalla vita contadina che insegna a rispettare l'ambiente, a prendere e a dare, a gestire correttamente l'ambiente, l'acqua, i rifiuti. L'economia rurale è proprio un'economia di ricircolo".

Se le si chiede quanto il successo l'abbia cambiata non ha dubbi: "Ho tanti impegni in più senza dubbio ma le mie priorità sono identiche. Per me vale di più una mezz'ora a casa con nonna che è stata poco bene o un viaggio con mio marito oppure il messaggio di un follower che gli oggetti. Sono le emozioni e le persone che ti danno qualcosa in più. Ci siamo fermati in un ristorantino in Molise e tutte le cuoche sono venute a salutarmi e a portarmi nella loro cucina, è stato bellissimo". E racconta anche: "Una volta sono stata criticata per come ero vestita ad un evento, perché non ero elegante o con dei supertacchi... Io voglio essere me stessa sempre, non voglio essere giudicata per come mi vesto ma per come sono. Soprattutto non voglio creare distanza con chi mi segue ma mettere a proprio agio".

Infine Benedetta che ha commosso la rete quando il suo amatissimo cane Nuvola è morto qualche anno fa lancia anche un appello all'inizio del mese delle vacanze e purtroppo degli abbandoni degli animali domestici: "Sono parte di noi e della nostra famiglia, quello che vi danno è incommensurabile, quindi mettevi una mano sulla coscienza". Ma al contempo dà una tiratina di orecchie anche a Comuni e strutture ricettive: "Niente giustifica un gesto mostruoso come liberarsi di un animale, però forse se fosse più facile portare gli animali in vacanza, portarli sulle spiagge, negli alberghi, etc sarebbe più facile. L'ultimo anno che Nuvola stava male, lo abbiamo portato con noi in vacanza (di solito stava a casa con mia suocera). E' uno dei ricordi più belli che ho con lui".

L'ultima curiosità è cosa non manca mai nella sua dispensa: "Assolutamente la verdura! Non ci faccio tante ricette perché per me è scontata". E ora corre ai fornelli? "No, no - ribatte ridendo - oggi va a prosciutto e melone. Mi piace tanto cucinare ma anche io ho le giornate che tiro fuori la "cartatella" di affettati....".