A Giffoni un corto per avvicinare i ragazzi ai Vigili del fuoco

(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO), 24 LUG - Avvicinare i bambini al mondo dei Vigili del Fuoco, recuperarne la storia che è gloriosa, tutto questo in un cortometraggio, "Giulia e il Capoposto" che è stato presentato ai giurati di Elements +6, nel corso del Giffoni Film Festival in corso a Giffoni Valle Piana.

Alla proiezione erano presenti il regista Antonio Maria Castaldo, il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, il vice capo dipartimento del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Cinzia Guercio e il comandante dei Vigili del Fuoco di Salerno, Rosa D'Eliseo.

Il cortometraggio è ambientato negli anni '30 del secolo scorso e racconta la storia di Giulia, una bambina che da poco ha perso il suo papà e che desidera comunicare con lui attraverso una lettera da inviare in cielo. Decide di farsi comprare un palloncino al quale affidare la missiva affinché, volando, raggiunga il papà. Ma quando il palloncino inizia a salire qualcosa va storto. Sarà grazie all'intervento del Capoposto dei pompieri che Giulia riuscirà a realizzare il suo desiderio.

La particolarità è l'ambientazione. Una parte del cortometraggio è stata girata presso il Museo Storico dei Vigili del Fuoco di Mantova, un luogo magico che racchiude la storia del corpo, avendo in esposizione macchine storiche, mezzi antichi di soccorso, divise e cimeli.

Entusiasta il regista nel salutare la sala: "Questo film - ha detto - narra la storia di una bambina della vostra età, Sono molto contento di poterlo presentare ad una platea come questa".

"Giulia e il Capoposto" è l'occasione per approcciare ad un mondo che può anche diventare una prospettiva occupazionale per il futuro: "Quello dei Vigili del Fuoco - ha spiegato la comandante D'Eliseo - è un lavoro adatto anche alle donne, che sono necessarie per umanità e vicinanza. Spero che vi innamorerete del nostro lavoro". Un appello arriva anche dal prefetto Guercio: "Sappiate - ha detto - che i Vigili del fuoco vi sono sempre molto vicini. Facciamo tante iniziative per voi che sono ricche di consigli. Portateli nelle vostre famiglie.

Siate piccole vedette per la protezione ambientale". (ANSA).