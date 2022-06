Incendi, mezzi aerei Protezione civile a Pozzuoli e Carinola

(ANSA) - NAPOLI, 27 GIU - Venti uomini del servizio Antincendio boschivo della Protezione Civile della Regione, 7 veicoli dotati di pompe idrovore e 4 mezzi aerei sono al lavoro da questa mattina in Campania, per contrastare tre incendi che si sono sviluppati a Pozzuoli, in provincia di Napoli, Carinola ed Arienzo, in provincia di Caserta.

L'incendio più vasto si è registrato in località monte Barbaro, nel territorio di Pozzuoli.

Sul posto, con il coordinamento della Protezione Civile della Regione Campania, il direttore operazioni spegnimento, che sta operando da terra con l'ausilio di due squadre dell'antincendio boschivo e della Sma Campania e con l'utilizzo di 3 mezzi aerei: un elicottero della Regione Campania, un canadair e un elicottero della flotta aerea nazionale.

L'incendio interessa circa 10 ettari di macchia mediterranea al di sopra di via Campana. All'interno dell'area verde sono presenti anche diversi vigneti.

L'intervento è ancora in atto, in zona si evidenziano anche 5 elettrodotti: 3 sul versante principale e due sul lato dell'attiguo monte Angelo.

Quasi del tutto domate le fiamme a Carinola che si estendono su 4 ettari in località Massa San Salvatore, grazie all'ausilio di un elicottero regionale.

Squadre della protezione civile regionale sono al lavoro anche ad Arienzo. (ANSA).