Giffoni: giovani e talentuosi, ecco i nuovi ospiti

(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA, 25 GIU - Annunciati altri otto nomi degli ospiti che, dal 21 al 30 luglio, si confronteranno con gli oltre 5mila juror provenienti da tutto il mondo per la 52esima edizione di #Giffoni2022.

Dopo Lunetta Savino, Micaela Ramazzotti, Sergio Rubini, Erri De Luca, Oliviero Toscani, Valerio Nicolosi, Cecilia Sala, Giorgia Soleri, Ufozero2 e Mario Caruso, arriverà a Giffono il 30 luglio Filippo Scotti, interprete di Fabietto in "È Stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino. Tra gli ospiti anche Beatrice Granno', classe 1993, che ha raggiunto il grande pubblico con Doc - Nelle tue Mani nei panni di Carolina Fanti. Attualmente è impegnata sul set di "The White Lotus" prossimamente su HBO, ha inoltre in uscita un album come cantautrice.

Voce amata dai giovani, e non solo, Alex Polidori ha doppiato Tom Holland e Timothée Chalamet, due tra gli attori più importanti degli ultimi anni, protagonisti di grandi film come Spider-Man: No Way Home e Dune: sarà a Giffoni il 27 luglio. Ad accompagnare Polidori sarà Marco Langellotti, in arte Marko Noctis, stuntman affermato in Italia e all'estero.

Applaudito tanto sul piccolo schermo quanto sul palcoscenico: Gianmarco Saurino (28 luglio) è il fondatore di Divina Mania, collettivo teatrale di cui è direttore artistico insieme al collega Mauro Lamanna. Nel 2020 entra a far parte del cast della serie Rai campione di ascolti "Doc - Nelle tue mani", dando vita a uno dei personaggi più amati dal pubblico.

Ad incontrare i giurati, sempre il 28 luglio, saranno tre giovani attrici, in rappresentanza del progetto "Generazione DO" della talents factory DO Cinema di Daniele Orazi: Claudia Marchiori, Giulia Maenza e Marina Occhionero, con la masterclass "L'empowerment femminile raccontato dalle sue protagoniste".

Chiude, per il momento, Andrea Arcangeli (26 luglio), protagonista della serie Sky "Romulus". (ANSA).