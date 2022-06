Anche Servillo nell'audioguida del Tesoro di San Gennaro

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Una nuova audioguida per la Cappella del Tesoro di San Gennaro, con la voce di attori come Toni Servillo, Nunzia Schiano e Patrizio Rispo e del drammaturgo Maurizio De Giovanni. E' Un tesoro di audioguida, progetto di narrazione e valorizzazione della Cappella, che rientra nella nuova conduzione delle attività museali curate dall'azienda D'Uva. Contenuti rinnovati, la partecipazione di attori e artisti contemporanei e la composizione di musiche originali per rendere la visita al Tesoro un'esperienza moderna: i testi dell'audioguida sono stati scritti da Ilaria D'Uva e Francesco Ummarino e interpretati artisti e personaggi strettamente legati alla cultura partenopea. Fra chi ha aderito al progetto, anche il Riccardo Carafa d'Andria, vicepresidente della Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro e l'abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, monsignor Vincenzo de Gregorio. L'audioguida, disponibile in italiano, in inglese, francese tedesco e spagnolo, potrà essere ascoltata anche in una versione integralmente in napoletano. Il percorso di Un tesoro di audioguida è accompagnato dalle musiche originali composte da Antonio Fresa: un progetto artistico confluito nel disco Tesoro di San Gennaro, a soundtrack experience, con le composizioni di Fresa e i brani con Raiz, Pietra Montecorvino ed Eugenio Bennato. (ANSA).