M5s:attivisti,proporremo reclamo contro ordinanza,andiamo avanti

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Nel pieno rispetto dei provvedimenti giudiziari riteniamo ineludibile proporre reclamo nei confronti dell'ordinanza del Giudice monocratico che ha rigettato la nostra istanza cautelare. Andiamo avanti, con diritto e determinazione, per sostenere una visione della vita associativa, e non solo di quella del M5S, improntata ai principi di parità dei diritti, all'effettivo metodo assembleare, in conformità di tutte le previsioni statutarie": lo dichiarano gli attivisti che si sono visti bocciare il ricorso dal Tribunale di Napoli contro i vertici pentastellati.

