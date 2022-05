Autismo: in mostra alla Casina Vanvitelliana le opere di Luigi

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAG - E' stata inaugurata nella Casina Vanvitelliana del Parco del Fusaro la mostra del giovane artista Luigi, 16 anni, che soffre di un disturbo dello spettro autistico. La mostra grafico-pittorica è nata da un'idea del prof. Armando Tallone, insegnate di sostegno di Luigi, ed a sua volta scultore e grande appassionato di arte ed ha trovato l'immediato sostegno del dirigente scolastico Marco Wolfler Calvo ed il supporto dei Comuni di Bacoli e di Monte di Procida.

La mostra si protrarrà fino a giovedì 2 giugno. Daniela, mamma di Luigi, non si sarebbe mai aspettata che suo figlio potesse essere addirittura il protagonista di una mostra d'arte, ma adesso è ben consapevole dell'importanza di questo evento: "Mi aspetto che si capisca il messaggio fondamentale che vogliamo dare: un ragazzo autistico non va soltanto assistito e contenuto, ma al contrario stimolato e sollecitato in modo da consentirgli di fare le cose insieme agli altri, talvolta anche meglio degli altri".

La mostra consta di ben 25 lavori di Luigi. Ognuno dei suoi disegni è stato esposto nella versione in formato originale con a fianco la gigantografia su tela. Tra questi 25 disegni, 5 sono frutto diretto della sua arte e gli altri 15 sono invece tratti da quadri di pittori famosi (Picasso, Van Gogh e Mirò) che Luigi ha rielaborato seguendo il suo personalissimo stile. Inoltre, altri 5 lavori sono stati trasferiti dalla carta sulla pietra di tufo.

I genitori di Luigi e il suo insegnante di sostegno hanno fondato un'associazione dal nome 'Metafisici erranti', per favorire le occasioni di espressione e comunicazione di ragazzi che a torto sono considerati 'altri. Gli eventuali proventi dalla vendita dei lavori di Luigi, esposti alla mostra, serviranno a finanziare le attività dell'Associazione (ANSA).