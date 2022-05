Salernitana: Nicola "dobbiamo crederci fino alla fine"

(ANSA) - SALERNO, 21 MAG - "L'Udinese ha delle abilità, verrà a giocare dando il massimo. L'abbiamo affrontata poche settimane fa, ha capacità di variare il suo sistema di gioco. Ha giocatori forti tecnicamente e fisicamente. Ma conterà ciò che vogliamo fare noi. Dovremo crederci fino alla fine". Così Davide Nicola ha presentato la partita di domani contro l'Udinese. "Abbiamo preparato diverse situazioni. Domani mattina faremo una verifica ulteriore. Sepe non ci sarà ma Belec ha dimostrato di avere dei valori, di concentrazione, di saper dare una mano alla squadra.

Abbiamo preparato situazioni all'inizio e per poter cambiare in corso d'opera. Abbiamo una voglia irrefrenabile di conseguire qualcosa di stupendo. Ma non abbiamo timore. La domanda da farsi è 'cosa abbiamo fatto per arrivare fin qui? E quanta gente si è impegnata?'. L'ansia è solo la voglia di prendere ciò che abbiamo costruito". Nicola, infine, ha parlato delle convocazioni in azzurro di Ruggeri e Zortea. "Devono essere assolutamente gratificati dalla chiamata del ct ma devono ricordarsi sempre che le loro carriere saranno il risultato di ciò che faranno". (ANSA).