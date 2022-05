Napoli: Caniglia,ampliare videosorveglianza in via Tribunali

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAG - "La sicurezza passa anche per la possibilità di vivere in modo decoroso e civile le nostre strade. Non possono esistere due vie Tribunali, una di serie A e una di serie B, una dove si fa movida, turismo e una dove dilaga l'inciviltà. La settimana prossima inizieranno i lavori. Nel frattempo, attraverso una nota ufficiale, ho chiesto agli assessori alla Mobilità Cosenza e all'Assessore all'Urbanistica Lieto, la possibilità di potenziare la Ztl nel tratto che va da via Duomo a via Muzy, proprio dove una ragazza è stata investita e il compagno, titolare di Cala La Pasta, è stato brutalmente aggredito. Nella stessa ho chiesto invece all'Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità De lesu di investire in un percorso che conduca ad un sistema di video sorveglianza connesso con le forze dell'ordine, necessario per il controllo di una porzione di città così densamente frequentata. Ai tre assessori va ovviamente il mio tutto il mio ringraziamento". Lo dice Maria Caniglia, presidente della IV Municipalità "Da presidente di Municipalità ribadisco che sono proposte a favore di residenti e turisti, e spero che possano essere attuate quanto prima. Intanto auguro ai titolari di Cala La Pasta di riprendesi e di tornare a lavorare come e più di prima", conclude Caniglia. (ANSA).