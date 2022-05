Omeopatia: bicentenario a Napoli, Sabato le celebrazioni

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAG - Il Bicentenario dell' arrivo della medicina omeopatica a Napoli (1821) sara' celebrato Sabato 21 Maggio dalla LUIMO (Associazione per la Libera Universita') Internazionale Omeopatica) con la presentazione di due libri ed una visita al Museo delle Arti sanitarie e Storia della Medicina. Nella Sala dell' Lazzaretto dell' ex Ospedale della Pace , in via Tribunali 227, alle 17.30 saranno presentati il libro del dott. Carlo Melodia, presidente della Luimo "1821-2012. Il Bicentenario dell' arrivo dell' Omeopatia a Napoli. L' Omeopatia al tempo dei Borbone", ed il libro del prof, Francesco Eugenio Negro "In viaggio con Hahnemann" Interverranno, oltre agli autori, il prof,. Gennaro Rispoli, Direttore del Museo delle Arti Sanitarie di Napoli, ed il dott.

Luigi Turinese, medico omeopatico .

Alle 16.30 e alle 18.30 sara' possibile visitare la mostra "Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi", realizzata dal Museo delle Arti Sanitarie e Storia della Medicina. (ANSA).