Detenuto aggredisce agente e poi muore d'infarto in ospedale

(ANSA) - SALERNO, 10 MAG - Un detenuto in isolamento del carcere di Salerno, affetto da problemi psichiatrici, è deceduto nell'ospedale della città dove era stato accompagnato dopo essersi reso protagonista di un'aggressione con un coltello rudimentale ai danni di un agente della Polizia Penitenziaria.

Lo rende noto l'Unione dei Sindacati di Polizia Penitenziaria (Uspp). Secondo il segretario nazionale del sindacato Giuseppe Del Sorbo, l'uomo sarebbe stato colto da un infarto. A nulla, purtroppo, è servito l'intervento dei sanitari. Anche l'agente aggredito è finito al pronto soccorso, dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico. "Ci sono troppi detenuti psichiatrici all'interno delle carceri, - sostengono Del Sorbo e Giuseppe Moretti, presidente dell'Uspp - lo abbiamo già denunciato al ministro, nell'ultima manifestazione di protesta a Roma. Quest'ultimo episodio di Salerno dimostra - aggiungono i due sindacalisti - che la chiusura degli Opg ha destabilizzato il circuito penitenziario ordinario. Pochi sono gli strumenti di sostegno per questi soggetti che andrebbero presi in carico dalla sanità regionale. Invece - sottolineano - rimangono in carcere gravando sull'operato della polizia penitenziaria che a Salerno è mancante di 40 unità". Del Sorbo e Moretti chiedono, infine, ai vertici dell'amministrazione penitenziaria, "l' invio di un vice direttore e di un comandante di reparto in pianta stabile". (ANSA).