Cinema: a 'Verde Giffoni' 350 lungometraggi sull' ambiente

(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - La prima edizione della rassegna "Verde Giffoni - Youth for the Present" "si è conclusa con numeri già significativi: 400 i ragazzi dai 14 ai 25 anni provenienti da tutt'Italia , 350 lungometraggi in preselezione, da Italia, Israele, Canada, Bolivia e Francia , due sezioni cinematografiche: ("In&Out Society" e "Futura") che hanno provato a fornire un quadro su ecologia, ambiente, salvaguardia dell'ecosistema e degli animali, oltre 60 ospiti tra personalità del mondo della cultura e dello spettacolo.. Alla giornata conclusiva è intervenuta in collegamento video il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

"La sensibilizzazione sulla sostenibilità - ha detto Bergonzoni - per essere efficace non può che partire dalle nuove generazioni. Un tema prioritario per il Ministero della Cultura, per il Governo ed a livello europeo. A breve usciranno i bandi dedicati alle imprese culturali e creative - ha aggiunto il sottosegretario - tra cui quelle dell'audiovisivo, che stanziano fondi dal PNRR per la transizione digitale e green delle aziende. Il tema riguarda da vicino anche il nostro patrimonio culturale, fortemente condizionato dal cambiamento climatico ".

"Il Governo -. ha proseguito Bergonzoni - ha stanziato 54 milioni di euro per il terzo 'Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola' , perché siamo consapevoli che l'immagine rappresenti il mezzo di comunicazione più veloce ed empatico. 10 alberi di aranci sono stati piantati dai ragazzi di "Verde Giffoni" nello spazio antistante la "Multimedia Valley". A ciascuno è stato dato il nome di un personaggio del cinema scelto da loro ed è stata associata , una frase scritta su carta e legata alla pianta: Ai 10 alberi se ne aggiungeranno altri l'obiettivo di dare vita ad un vero e proprio frutteto. (ANSA).