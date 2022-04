Musica: Napoli, Capriati & Friends allo stadio per l'Ucraina

(ANSA) - NAPOLI, 28 APR - Joseph Capriati & Friends per l'Ucraina con l'Unicef: sabato 28 maggio 2022 lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ospiterà una giornata di musica con ospiti internazionali per una raccolta fondi .

"Sono molto contento di questa iniziativa che è possibile realizzare oggi grazie anche al Comune di Napoli, alla Regione Campania, a Unicef e a tutti i partner che hanno sposato questo grande sogno, il sogno di un ragazzino nella sua cameretta che immaginava, un giorno, di suonare nello stadio della sua città'' ha detto Capriati , DJ, producer, oggi uno dei big della musica techno, elettronica e house mondiale. Tra gli artisti personalmente invitati alla giornata benefica, Agents Of Time, Dubfire, GNMR, DJ Ralf, previsti un back to back tra Cassy e Silvie Loto e uno, storico, tra quattro dj partenopei: Gaetano Parisio, Luigi Madonna, Markantonio, Roberto Capuano. E si annunciano nuove sorprese. I cancelli saranno aperti dalle 12, fino alle 15 workshop, talk e panel. Dalle 16 a mezzanotte, la musica sarà protagonista con i dj set e i live sul palco trasformando lo stadio in un immenso club, con luci ed effetti speciali come nei migliori festival internazionali. Joseph Capriati, nato a Caserta e cresciuto musicalmente a Napoli, pensava da quattro anni a questo 'concerto da stadio' che oggi si tinge di solidarietà.

Obiettivo, è stato spiegato alla presentazione presso l'Accademia di Belle Arti di Napoli, è permettere ad Unicef di continuare a prestare soccorso agli oltre 7,5 milioni di bambini a rischio sul suolo ucraino e a quanti attraversano i corridoi umanitari, fornendo supporto sul campo e permettendo l'afflusso di nuovi camion di aiuti, cisterne e strutture mobili di primo soccorso.

Il vice sindaco Maria Filippone si è detta ''orgogliosa che Joseph sia un ragazzo campano''. Per Chiara Marciani, assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli, ''l'arte, la musica e la creatività sono importanti veicoli attraverso cui diffondere dei messaggi di pace e speranza'' .

