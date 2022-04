No aumento spese militari, a Napoli si presenta petizione

(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - Giovedì 21 aprile alle ore 11, nell'Istituto per gli Studi Filosofici (via Monte di Dio 14) è in programma la presentazione pubblica della petizione contro l'aumento delle spese militari e per la proibizione delle armi nucleari, già firmata da 6100 persone.

A Napoli sta nascendo "una rete di associazioni e persone - spiegano i promotori - che rivolge un appello al Parlamento e al Governo perché si cambino le scelte sull'aumento delle spese militari, con l'obiettivo di realizzare forze militari europee e non incrementare le spese nazionali". L'appuntamento di giovedì servirà a presentare sia la petizione, sia la rete che la sostiene. (ANSA).