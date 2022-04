Morto bimbo nel Napoletano, travolto da trattore del padre

(ANSA) - NAPOLI, 06 APR - Un bambino di due anni è morto a Casalnuovo di Napoli, travolto dal trattore su cui stava lavorando il padre. E' accaduto a via Casaera. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale tenenza. Da una prima sommaria ricostruzione pare che il piccolo sia rimasto incastrato in una fresa meccanica del trattore sul quale il padre 36enne stava effettuando dei lavori in un fondo agricolo adiacente la propria abitazione. Il bimbo è deceduto sul colpo.

La salma del bambino - sequestrata - è stata trasferita al II policlinico di Napoli per l'autopsia a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).