Musica:Pompei;10 aprile all'Auditorium Roma docu-film Pink Floyd

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - "Reliving at Pompeii", il docu-film prodotto lo scorso ottobre in occasione del cinquantenario del celebre film-concerto dei Pink Floyd realizzato a porte chiuse a Pompei nel 1971, sarà una delle attrattive della serata in programma il prossimo 10 aprile all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Un appuntamento che servirà a riproporre, in una speciale 'Lezione di Rock', l'arte della storica band inglese. A condurre la serata sarà il giornalista esperto di musica Ernesto Assante insieme con Gino Castaldo.

Cinquant'anni fa il regista inglese Adrian Maben realizzava 'Pink Floyd: Live at Pompei', un film-concerto passato alla storia che diede vita ad un connubio potente di arte, musica, storia, archeologia e futuro. A cinquant'anni dall'evento Magister Art ha realizzato 'Reliving at Pompeii', un docufilm diretto da Luca Mazzieri che ripercorre i momenti più belli e intensi dell'ideazione e della realizzazione del film.

Il docu-film prodotto ad ottobre scorso e trasmesso in diretta streaming dall'Anfiteatro di Pompei sulla piattaforma del Ministero della Cultura ITsART, è stato possibile, sottolinea una nota, "grazie alla disponibilità del Parco Archeologico di Pompei e del Gruppo TIM, partner tecnologico esclusivo e promotore dell'evento". TIM e PAP hanno siglato nel 2021 un partenariato pubblico-privato che durerà per tutto il 2022.

L'occasione fornita dalle celebrazioni del 50° anniversario dal primo ciak del film sui Pink Floyd ha segnato, si sottolinea, l'inizio di un percorso di collaborazione teso alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del Parco Archeologico grazie all'utilizzo di tecnologie innovative rese disponibili da TIM e dalle factory del gruppo Olivetti e Noovle, come la realtà virtuale e aumentata e le installazioni di light mapping che hanno animato l'anfiteatro. La collaborazione tra TIM e il PAP darà vita prossimamente ad ulteriori eventi.

Inoltre, per valorizzare il proprio patrimonio, il PAP ha aderito alla "5G Academy Postgraduate", organizzata dall'Università di Napoli Federico II, Nokia e TIM, che ha l'obiettivo di formare figure professionali altamente specializzate. (ANSA).