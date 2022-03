Incendio in piazzale industria conserve nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAR - La scorsa notte i carabinieri di Sant'Antonio Abate (Napoli) sono intervenuti in Via Scafati, nel piazzale dello stabilimento "La Rosina" dove un incendio ha distrutto conserve alimentari, lattine e bottiglie vuote, bancali in legno, cassoni in plastica e un muletto. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco. Il danno non è stato ancora quantificato. Non ci sono feriti. Indagini dei carabinieri in corso per chiarire dinamica. (ANSA).