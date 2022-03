Ius scholae: Fico, auspico accordo tra forze politiche

(ANSA) - CASTEL VOLTURNO (CASERTA), 05 MAR - "In queste settimane in Commissione Affari Costituzionali si sta discutendo dello Ius Scholae, che significa che chi nasce in Italia dopo 5 anni di scuola puó avere la cittadinanza italiana. È un principio sacrosanto, giusto, e spero che le forze politiche possano trovare un accordo per portare avanti questa legge che è di assoluta civiltà". È l' auspicio espresso dal Presidente della Camera Roberto Fico a margine dell'inaugurazione della palestra del Tam Tam basketball, la squadra composta da ragazzi figli di immigrati africani nati in Italia.

"È un bel risultato - sottolinea - da parte di questo territorio, del presidente della Tam Tam. Questa è una grande storia di integrazione e riscatto: è l'idea di mondo che io condivido pienamente". (ANSA).