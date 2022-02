Al Comune di Sorrento certificati scaricabili on-line

(ANSA) - SORRENTO, 23 FEB - I certificati del Comune di Sorrento (Napoli) potranno essere scaricati dai cittadini in autonomia, con l' assistenza virtuale di "Nina", l'intelligenza artificiale- Il servizio sarà in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 L' iniziativa - prima nel suo genere nel Mezzogiorno - è stata presentata stamattina dal sindaco, di Sorrento , Massimo Coppola, da Elisabetta Dell'Oca, di "QuestIT", e da Vincenzo De Simone e Domenico D'Ambrosio di "Genesis brain", le due aziende che, insieme a "Civico 46", hanno curato il progetto.

Dedicato in particolare al servizio anagrafe, il nuovo sistema ha lo scopo di semplificare l'accesso alle informazioni dei servizi pubblici, fornendo anche i certificati di stato civile e quelli elettorali.

"Nina". l' assistente virtuale, è raggiungibile in multimodalità, dallo smartphone al computer, e multilingue, e sarà in grado di offrire anche informazioni turistiche e legate agli eventi, oltre a gestire gli appuntamenti tra il sindaco ed i cittadini che non possono recarsi fisicamente al Palazzo Municipale per difficoltà deambulatorie.

"Puntiamo molto su questo progetto di trasformazione digitale, che vede in campo realtà innovative come la 'Questit' e le due start up 'Civico 46' e 'Genesis brain', con l'utilizzo di 'Algho', una efficace piattaforma di intelligenza artificiale - ha detto il sindaco Coppola - l' 'obiettivo è facilitare l'accesso ai servizi comunali a tutti i residenti. L'augurio è che, sul nostro esempio, tanti altri Comuni del Mezzogiorno possano adottare questa tecnologia" (ANSA).