Rapina da 15mila euro a Napoli, arrestati anche due carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - Figurano anche due carabinieri tra le tre persone arrestate dalla Polizia e dai militari dell'arma con l'accusa di essere gli autori di una rapina da 15mila euro, messa a segno il 21 gennaio 2019, ai danni di quattro individui appena usciti da un ufficio postale di Napoli. Le vittime vennero fermate da due uomini in abiti civili, ma muniti di una palina e una cartellina identiche a quelle in uso alle forze di Polizia, i quali, dopo essersi qualificati come appartenenti all'Arma dei Carabinieri, hanno fermato e controllato i quattro che avevano appena effettuato alcune operazioni postali rubando contante, di titoli e telefoni. (ANSA).