Zeudi di Palma è Miss Italia 2021

(ANSA) - VENEZIA, 14 FEB - Zeudi di Palma, 20 anni, campana, è Miss Italia 2021, eletta a Venezia nella finale trasmessa da Ca Vendramin Calergii n diretta streaming sulla piattaforma web Helbiz.

Era giunta al concorso con il titolo di Miss Napoli, città dove è nata. Studia Sociologia all'università. E' una modella, con la passione per il calcio. Nella finale ha prevalso su Gabriella Bagnasco (Basilicata), e Lorena Tonacci (Campania).

C'è stata anche la suspense dell'errore sulla busta con il nome della prima eliminata delle tre: era uscito quello di Zeudi, poi la correzione della giuria, con il nome giusto, quello della Tonacci.

Un concorso che ha omaggiato i 1600 anni della fondazione della citta' di Venezia, e che si è rinnovata in chiave social, raccontando non solo la bellezza estetica, ma la bellezza creativa delle ragazze- Una versione di Miss Italia pensata come una mini-serie tv, , svoltasi per la prima volta interamente sui social media e sul web, per parlare ai nativi digitali e alla cosiddetta Generazione Z. (ANSA).