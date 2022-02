Teatro: 'Il Delitto di Via dell'Orsina' al Mercadante

(ANSA) - NAPOLI, 14 FEB - Un giallo tutto da ridere: da domani al 20 febbraio al Teatro Mercadante va in scena 'Il Delitto di Via dell'Orsina (L'Affaire de la rue de Lourcine) di Eugéne Labiche regia di Andrée Ruth Shammah, protagonisti Massimo Dapporto, Antonello Fassari, Susanna Marcomeni.

Nella Stagione del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale arriva un classico del teatro popolare francese di metà '800 nell'allestimento del Franco Parenti e Fondazione Teatro della Toscana. E' la storia di Un uomo che si sveglia e si ritrova uno sconosciuto nel letto, entrambi hanno una gran sete, le mani sporche e le tasche piene di carbone ma non sanno perché, non ricordano niente della notte precedente. Apprederanno che una giovane carbonaia è morta in quelle ore.

''Appena l'ho letto - scrive Andrée Ruth Shammah nelle sue note - ho pensato che sarebbe stata una grande sfida, un'opportunità per una regia sorprendente. Pensando a questi due personaggi, profondamente diversi l'uno dall'altro, uno ricco, nobile, elegante e l'altro rozzo, volgare, proletario, che devono confrontarsi con quello che credono di aver fatto, ho pensato subito a Massimo Dapporto e Antonello Fassari''. un'accoppiata con cui non avevo mai avuto l'occasione di lavorare e che non aveva mai lavorato assieme ma che ho immaginato perfetta per dare vita a questa storia. Io l'ho vissuta come una scommessa, come la possibilità di dare vita ad uno spettacolo leggero e divertente ma allo stesso tempo profondo; una riflessione sull'insensatezza e l'assurdità della vita''. Il testo è nella traduzione di Andrée Ruth Shammah e Giorgio Melazzi, adattato da Shammah.