San Valentino: a Napoli si festeggia su panchina panoramica

(ANSA) - NAPOLI, 14 FEB - Una panchina panoramica per celebrare, magari con una foto ricordo, la festa degli innamorati. E' lo scopo dell'installazione luminosa realizzata dai creativi di #Cuore di Napoli con il collettivo Disintegrati che, con la loro panchina posta all'undicesimo piano dell'Hotel Mediterraneo, hanno aggiunto una nota d'arte alla festa di San Valentino.

Al centro della panchina, che si affaccia sul Golfo e su Piazza del Municipio, il segno ' +' si accende tra i partner mentre a destra chiude l'installazione un grande cuore rosso come quelli già visibili da anni in vari punti panoramici della città e che rientrano nel progetto #Cuore di Napoli. (ANSA).