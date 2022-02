Teatro: Napoli; all'Augusteo 'Duum. Il salto verso la bellezza'

(ANSA) - NAPOLI, 11 FEB - 'Duum. Il salto verso la bellezza" arriva a Napoli: al Teatro Augusteo, da venerdì 18 a domenica 27 febbraio, la Compagnia Sonics sarà in scena con lo spettacolo creato e diretto da Alessandro Pietrolini, con i costumi di Ileana Prudente e Irene Chiarle. "Duum", successo europeo dei Sonics, dopo aver preso parte all'Edinburgh Fringe Festival, il più importante festival europeo di arti performative, torna nei teatri italiani, fanno sapere gli organizzatori, "completamente rinnovato e in una veste multidisciplinare con nuovi effetti speciali, macchine sceniche, musiche e le performance acrobatiche, marchio di fabbrica della compagnia". Lo spettacolo è ambientato nella valle di "Agharta", mondo leggendario situato nel cuore della Terra, del quale i Sonics cercano di immaginare e rappresentare le vibrazioni, i colori, i ritmi e gli equilibri in una sfida alle leggi di gravità, unita all'armonia del movimento: volando tra cunicoli, tunnel e grotte, con salti nel vuoto e acrobazie da lasciare col fiato sospeso, i Sonics ci conducono in un regno sotterraneo dal quale gli abitanti cercano in ogni modo di uscire per far ritorno sulla superficie. La parola "Duum" è proprio il rumore di quel salto, compiuto per ritrovare la bellezza perduta.

"Le performance atletiche uniscono potenza fisica e grazia, e insieme con giochi di luce, videoproiezioni ed effetti speciali, regalano poesia al pubblico di tutte le età", sottolineano ancora i promotori dell'evento. (ANSA).