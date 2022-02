Spalletti, vittoria importante e gioco discreto

(ANSA) - NAPOLI, 06 FEB - "Questa vittoria ci da' quella maturità superiore per pensare di poter determinare i risultati senza sperare che ci venga concesso qualcosa. Abbiamo la possibilità di fare buone partite, giocare sempre per vincere contro qualsiasi avversario. Abbiamo fatto una vittoria importante, difficile, niente è mai scontato, giocando anche un discreto calcio". Soddisfatto l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti dopo il 2-0 al Venezia.

Bene il rientrante Osimhen che "ha le qualità e caratteristiche, dobbiamo migliorare a servirlo e non far palleggiare gli avversari. Abbiamo giocato poco nello spazio e spesso sui piedi, loro abbassavano al limite dell'area e spazi non ce n'erano più. Il vantaggio arriva dall'essere tutti più squadra".

Spalletti è infine andato indietro con i ricordi a ventidue anni fa, quando sedeva sulla panchina del Venezia e il presidente era Maurizio Zamparini: "Ho trovato un ambiente molto simile a quello che ho lasciato io: Zamparini aveva la dote di esser un talent scout, con lui si sono messi in mostra grandissimi calciatori e allenatori. Faceva tutto con grandissimo entusiasmo",ha sottolineato.

Di tutt'altro morale Paolo Zanetti, tecnico lagunare, alla tredicesima sconfitta: «L'impressione - ha detto ai giornalisti - è che il campo l'abbiamo tenuto bene. Il problema è stata la sterilità offensiva, abbiamo fatto fatica a superare la loro linea, abbiamo fatto buone costruzioni, ma contro una squadra del genere il gol si rischia di prenderlo. Dovevamo fare di più dal punto di vista offensivo". Per Zanetti "in alcune situazioni in prima uscita non siamo stati precisi, abbiamo fatto buone ripartenze, chiaro però, troppo poche e poco produttive. Abbiamo preso un gol in cui dovevamo fare meglio. La classifica la guardo poco - ha concluso - abbiamo appena incontrato le prime della classe, ora dobbiamo fare punti". (ANSA).