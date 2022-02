Sanremo: Giovanni Truppi e la scelta della canottiera

(ANSA) - SANREMO, 06 FEB - C'è chi lo chiama 'il poeta in canottiera', e Giovanni Truppi sul palco di Sanremo spiega la scelta del look: "Io mi esibisco con la canotta da quando sono ragazzo, e perché cambiare adesso? Era molto importante però per me non mancare di rispetto all'Ariston, per questo mi sono fatto fare le canotte da un'artigiana". (ANSA).