Covid: in Campania 100 ricoveri in intensiva, 21 morti

(ANSA) - NAPOLI, 21 GEN - Sono 13.682, in Campania, i casi positivi, al Covid su 90856 test esaminati, tra antigenici e molecolari. Cala il tasso di incidenza che ieri era pari al 16,52% ed oggi è 15,05%. Ventuno i decessi.

Negli ospedali continuano a salire i ricoveri in terapia intensiva, che salgono a 100 (+1 rispetto a ieri), e anche in degenza dove i posti letto occupati sono 1339 (+8 rispetto a ieri). (ANSA).