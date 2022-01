Covid: Napoli; Zielinski positivo

(ANSA) - NAPOLI, 08 GEN - Piotr Zielinski è affetto dal Covid. È quanto è emerso oggi dai tamponi che il Napoli ha fatto a tutti i suoi giocatori. Zielinski era già nella lista in quarantena dell'Asl Napoli 2 Nord perché era stato in contatto con persone ammalate e non aveva ancora il super green pass, ma ha giocato a Torino con la Juve giovedì scorso e si è allenato con i compagni a Castel Volturno. Zielinski, comunica il Napoli, è ora in isolamento.

Il Napoli alla vigilia della sfida domani con la Sampdoria ha positivi Meret, Malcuit, Lozano, Osimhen, Koulibaly., Mario Rui, oltre all'allenatore Spalletti. (ANSA).