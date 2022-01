Napoli: Petagna negativo al test, torna con squadra

(ANSA) - NAPOLI, 03 GEN - Andrea Petagna è risultato negativo stamattina al test per il covid e ha potuto tornare ad allenarsi a Castel Volturno insieme ai compagni del Napoli. L'attaccante era in quarantena negli ulimi giorni dopo aver appreso di aver frequentato persone poi ammalate di covid. Il Napoli lo ha sottoposto a diversi test avendo poi la conferma della sua negatività. Petagna sarà quindi arrulabile dal tecnico Spalletti per la trasferta del 6 gennaio a Torino contro la Juventus.

(ANSA).