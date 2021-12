Teatro: Napoli; 'Codice Rosso' all'Università Parthenope

(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - Dall'Università alle scuole, attraverso il teatro, un messaggio forte contro la violenza sulle donne: è stata organizzato dal CUG (Comitato Unico di Garanzia) dell'Università Parthenope di Napoli lo spettacolo teatrale 'Codice Rosso', con Ciro Esposito e Rosaria De Cicco, per la regia di Nicola Le Donne e Francesco Nappi, sul fenomeno della violenza di genere. L' evento collegato alla Giornata Nazionale contro la Violenza di Genere del 25 novembre, è stato ideato per gli studenti dell'Università, ma collegati on line lo hanno seguito tra gli altri gli alunni dei licei Calamandrei e Don Lorenzo Milani di Napoli, del Nobel di Torre del Greco, del liceo artistico di Aversa, dello scientifico Vittorini.

La performance è stata accompagnata da interventi della presidente del CUG di Ateneo, prof. Rosaria Giampetraglia, del pro rettore vicario Francesco Calza, del direttore Mauro Rocco.

'Le leggi da sole non bastano, occorre una rivoluzione socio culturale - ha ricordato Giampetraglia - queste sono battaglie da fare tutti insieme. La donna deve essere cosciente che le istituzioni ci sono. Importante è il ruolo della educazione e della famiglia''.

Il regista e studente Nicola Le Donne ha spiegato che lo spettacolo è nato '' dall'esigenza di raccontare storie che a volte purtroppo crude anche per il teatro. Non diamo risposte ne soluzioni ma vogliamo stimolare riflessioni''.

Nelle conclusione la prof. Carla Pansini ha ricordato le le ultime vittime di femminicidio sottolineando la centralità della scuola nella diffusione della cultura del rispetto.

(ANSA).