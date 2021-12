Cardellini e pernici sequestrate dai Cc nel Napoletano

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA, 16 DIC - Settanta cardellini e nove pernici detenute illegalmente sono state scoperte dai Carabinieri della Stazione Parco di Boscoreale (Napoli), a ridosso del Parco nazionale del Vesuvio che è area protetta.

La fauna selvatica era custodita in un fondo rustico recintato I militari del raggruppamento carabinieri Parchi-Reparto Parco nazionale del Vesuvio, acompagnati da personale del servizio veterinario della Asl e da aderenti al WWF, hanno sequestrato tre reti per uccellagione, alcune gabbie-trappola e richiami acustici per attirare gli uccelli.

I settanta caðrdellini (carduelis carduelis) sono stati liberati, mentre le nove perniðci sono state affidate in custoðdia giudiziaria. Il proprietario del fondo è stato denunciato (ANSA).