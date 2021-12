Capodanno:Manfredi,pensiamo a soluzione alternativa a piazza

(ANSA) - NAPOLI, 14 DIC - "A breve faremo un'ordinanza sul 24, poi stiamo lavorando sull'ultimo dell'anno e venerdì c'è la riunione conclusiva in Prefettura per stabilire il da farsi. Ne abbiamo parlato già ieri e anche l'altro ieri, stiamo ragionando assieme per trovare la soluzione migliore. E' chiaro che con un aumento e una progressione dei contagi come quella che stiamo vivendo fare una festa di piazza è molto complicato per cui ci stiamo attrezzando per una soluzione alternativa". Cosi' il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi interpellato dai giornalisti dopo che il governatore campano De Luca ha annunciato che a breve firmerà un'ordinanza per vietare le feste di piazza.

"Tutto quello che stiamo facendo - ha sottolineato Manfredi - lo stiamo decidendo in perfetta sintonia, assieme al prefetto e alla Regione. La nostra preoccupazione è garantire il massimo della normalità col massimo della sicurezza". (ANSA).