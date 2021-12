Medico Leicester firma dichiarazione, niente nuovi tamponi

(ANSA) - NAPOLI, 09 DIC - Si chiude ufficialmente il caso-tamponi sui giocatori del Leicester, tra poco in campo al Maradona contro il Napoli. Dopo le varie notizie susseguitesi nel pomeriggio su un nuovo giro di test per i calciatori britannici, visti i casi di positività o di sintomi sospetti che hanno bloccato in patria sette componenti della squadra, il medico del Leicester ha firmato una dichiarazione nella quale attesta che, sulla base di una indagine epidemiologica da lui condotta, nessun calciatore della squadra questa sera in campo risulta "contatto stretto" di casi Covid accertati. Lo si apprende da fonti qualificate della sanità campana. (ANSA).