Ressa al S.Carlo: De Luca, troppa 'ammuina', non va bene

(ANSA) - NAPOLI, 07 DIC - "Ieri ho visto un po' di ammuina al San Carlo, ma mi sono rasserenato vedendo che perlomeno avevano tutti la mascherina. C'è stato un assembramento e non va bene, bisogna essere molto vigili". Cosi' il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando la ressa di ieri al San Carlo con polemiche annesse.

"L'Asl di Napoli - ha proseguito De Luca - ha dovuto chiamare le forze dell'ordine perché si era determinata una situazione di pericolo. Ci vuole senso di responsabilità", l'appello del governatore. "Per una giornata di festa, o una giornata in cui si perdono le regole - ha concluso - rischiamo poi di chiudere per i cinque mesi successivi. Dobbiamo essere tutti responsabili". (ANSA).