Ressa al S.Carlo: Teatro, non abbiamo gestito noi l'evento

(ANSA) - NAPOLI, 06 DIC - "Il Teatro dì San Carlo ha soltanto ospitato la proiezione del film 'I fratelli De Filippo" e non ha gestito la parte organizzativa dell'evento sia per quanto riguarda gli inviti sia per le modalità dì ritiro degli stessi.

Inoltre l'organizzazione dell'evento ha assicurato al Teatro il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza; pertanto, oltre a declinare ogni responsabilità, il Teatro stigmatizza ogni comportamento che non sia rispettoso delle norme anticovid e del buon nome del Teatro stesso che opera da sempre con la massima attenzione nella gestione dì tutti gli spettacoli dal vivo, della logistica, nella tutela della salute, nel rispetto del suo pubblico". Così, in una nota, il Teatro San Carlo di Napoli in relazione registrata alla ressa al botteghino che ha indotto il direttore dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, a chiamare gli ispettori e ad abbandonare il teatro in segno di dissenso. Anche lo scrittore Maurizio De Giovanni ha preferito andar via. (ANSA).