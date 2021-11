Maltempo: sospesi tutti i collegamenti, Capri isolata

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 26 NOV - Sospesi tutti i collegamenti da e per l'isola di Capri. L'ultimo traghetto a lasciare il molo di Marina Grande è stata la motonave veloce della Carermar alle 15.35 con un centinaio di persone a bordo, quasi tutti pendolari, tra insegnanti, impiegati e qualche caprese che doveva raggiungere Napoli. Già fermi in banchina gli aliscafi dalle 11.35, mentre per Sorrento l'ultimo mezzo veloce è partito alle 13.

Le condizioni meteomarine sono andate man mano peggiorando.

Infatti dopo la sospensione dei mezzi veloci aliscafi e jet, e la partenza dell'ultimo traghetto che è stato anche protagonista di un incidente nel porto commerciale dell'isola azzurra, è scattato lo stop totale di tutte le partenze e gli arrivi. Con il blocco dei collegamenti Capri è rimasta totalmente isolata e secondo le previsioni meteo anche domani potrebbero ripetersi le stesse condizioni. (ANSA).