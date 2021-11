Rai: cda giovedì a Napoli, sul tavolo le prime nomine ai tg

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Si terrà giovedì 18 novembre in trasferta, nel centro di produzione di Napoli, la prossima riunione del consiglio di amministrazione della Rai che vedrà all'ordine del giorno le prime nomine ai telegiornali dell'era Fuortes: in particolare, gli avvicendamenti coinvolgeranno Tg1, Tg2, TgR e Rai Sport, le testate che hanno il vertice in scadenza. A quanto si apprende, le proposte dell'ad non dovrebbero esser formalizzate prima di mercoledì, a 24 ore dal cda. (ANSA).