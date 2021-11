Natale: battaglia sui social per luminarie a Napoli

E' una battaglia sui social quella scoppiata tra sostenitori e detrattori degli addobbi di Natale allestiti a Napoli dalla Camera di Commercio. Oggetto della discussione le installazioni di luci e pupazzi già visibili da settimane in centro e in periferia.

Alle critiche di chi giudica le opere di cattivo gusto e non consone al livello culturale ed artistico della città, fanno da contraltare i commenti dei sostenitori che ritengono che l'iniziativa serva comunque ad trasmettere lo spirito natalizio, in particolar modo ai bambini.

Tra gli allestimenti presi di mira un mega pupazzo di Babbo Natale in piazza Garibaldi, già fatto rimuovere dalla sua prima collocazione in piazza Vittoria, ed un'installazione ispirata a Cenerentola in Galleria Umberto. Da qualche giorno il dibattito si è spostato anche sui media con il contributo di esperti e politici anche loro divisi nel giudizio.

Sabato comunque, come annunciato dal presidente dell'Ente Camerale, Ciro Fiola, le opere saranno inaugurate ufficialmente con l'accensione di tutte le luminarie.