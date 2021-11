Jill Biden visita la base Us Navy di Gricignano d'Aversa

(ANSA) - NAPOLI, 01 NOV - Jill Biden, la moglie del presidente degli Stati Uniti, Joe, si è recata in visita alla base Us Navy di Gricignano d'Aversa, in provincia di Caserta.

Dopo essere atterrata a Capodichino, la first lady ha raggiunto in auto, scortata da un ingente dispiegamento di mezzi ed uomini, la struttura militare. Jill Biden, in particolare, ha visitato la Naples Middle High School, scuola frequentata dai ragazzi presenti nella base, ed ha incontrato insegnanti e studenti. La visita si è svolta a porte chiuse. (ANSA).