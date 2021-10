Rissa tra giovani a Bacoli, 9 Daspo

(ANSA) - BACOLI, 27 OTT - Nove Daspo, provvedimenti di divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento sono stati emessi dal questore di Napoli nei confronti di altrettanti giovani tra i 16 e i 22 anni, residenti a Pozzuoli, Bacoli e Napoli.

Il gruppo di giovani il 12 giugno si era reso responsabile di una rissa all'interno e all'esterno di un bar in via Miliscola, a Bacoli (Napoli)=.

Due gruppi di ragazzi, dopo un alterco per futili motivi, si erano fronteggiati colpendosi con caschi e catene in ferro ed uno di essi aveva riportato ferite da arma da taglio.

I provvedimenti della Questura di Napoli, prevedono il divieto per un anno di accesso ai pubblici esercizi ed ai locali di intrattenimentoi nel Comune di Bacoli, in particolare in via Miliscola, via Caracciolo, via Lido Miliscola, via Dragonara e via Lungolago, ed il divieto di stazionamento nelle loro immediate vicinanze i dalle 22 alle 5. (ANSA).