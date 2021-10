Serie A: Venezia-Salernitana 1-2

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Salernitana batte Venezia 2-1 in uno degli anticipi della 10/a giornata di andata del campionato di serie A giocata a Venezia.

Prima parte di gara favorevole agli uomini di Zanetti che trovano la rete con un gran gol di Aramu. Nella ripresa, la formazione di Colantuono accelera e si affida a Ribery che serve l'assist per il pari di Bonazzoli. Il Venezia resta in 10 per l'espulsione di Ampadu e la Salernitana accelera trovando il gol vittoria con Schiavone all'ultimo minuto di recupero (ANSA).